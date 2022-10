Mulher que atirou no namorado pelas costas se entrega à polícia

A mulher que baleou o namorado nas costas após uma briga na zona leste de São Paulo se entregou à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (17). Daiana Rosa da Silva Luz, de 36 anos, estava foragida desde o dia 6 de outubro, data do crime.

Uma câmera de segurança registrou a ação, que ocorreu na porta do apartamento da vítima. Nas imagens, é possível ver a mulher sentada dentro do apartamento. Depois que o homem lhe diz algo, ela vai em direção ao elevador. Em seguida, atira nas costas dele.

Com a vítima caída, a suspeita continua discutindo e tenta atirar outras vezes, mas a arma falha. A mulher chega a pegar uma faca no apartamento e ameaça o empresário, que tenta escapar rastejando.

De acordo com o delegado Renato Bartelega, titular do 66º Distrito Policial, Diana disse informalmente aos policiais que sua ação foi motivada por ciúme. Ela teria dito ainda que estaria arrependida pelo que fez.

Assim que se apresentou no distrito policial, Diana foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame de corpo de delito. Na sequência, ela será encaminhada para a carceragem do 6º Distrito Policial, do Cambuci. A mulher será ouvida pelos policiais na presença do seu advogado, ainda nesta semana.

Em nota, o Hospital Santa Marcelina informou que o empresário, de 42 anos, foi transferido na semana passada para o Hospital São Cristóvão.