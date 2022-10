Mulher morre em hospital após ser esfaqueada e queimada; suspeito é ex-marido

Há 19 dias internada, uma mulher de 29 anos morreu, nesta sexta-feira (14), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus, após ter sido esfaqueada e queimada em Presidente Figueiredo (distante (126 km de Manaus). O suspeito do crime, que aconteceu no dia 26 de setembro, é o ex-marido da vítima. O filho do casal, de 9 anos, também teria sido atingido por facadas.