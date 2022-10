Mulher morre após ser esfaqueada em discussão com vizinho

- Publicidade -

Glorisleyne Anunciação morreu na madrugada deste sábado (1º) após ter sido esfaqueada durante uma discussão com o vizinho, em Rio Verde de Mato Grosso, no norte do estado. Segundo a polícia, o desentendimento entre a vítima e outros dois homens foi filmado por um morador que acionou as autoridades.