Mulher mata mãe idosa e filho com deficiência após entrar em surto psicótico

O pai da suspeita, ao ouvir os gritos, tentou conter a filha, mas não conseguiu. Ele, então, tentou socorrer a idosa, levando-a para fora do imóvel. A suspeita ficou dentro da residência sozinha com o filho, que teria uma deficiência de mobilidade e seria surdo. A criança foi morta na sequência.

Ainda segundo as informações policiais, havia muito sangue na casa após a chegada das autoridades. O marido da idosa e avô da criança relatou que a filha, autora do crime, estava com suspeita de depressão. Ela teria tentado tirar a própria vida após a ação, sendo encontrada pelos agentes com ferimentos.