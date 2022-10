Mulher fica ferida e marido alega queda, mas polícia não acredita na versão e ele é preso

- Publicidade -

Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi socorrida com ferimentos no rosto e no pescoço no bairro Santa Cândida, em Curitiba, na tarde desta terça-feira (4), e o marido foi preso por suspeita de violência doméstica. Ela foi levada ao Hospital Cajuru, na capital.

A polícia foi chamada por um ex-vizinho, que tem uma oficina na frente da residência do casal. Ele deixou de morar no endereço por causa das constantes brigas do homem e da mulher.

Antes de ser levado pela polícia, o marido negou para a reportagem da Banda B que tivesse agredido a mulher. Ele afirmou que ela consumiu bebida alcoólica e caiu da cama. Ele apresentava sinais de embriaguez.

A polícia, no entanto, não acreditou na versão do homem e ele foi levado para a Casa da Mulher Brasileira, delegacia especializada no atendimento a casos de violência com a mulher.