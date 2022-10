Mulher chega com amigos da igreja em casa, mãe expulsa todo mundo e acaba machucada

- Publicidade -

Uma briga entre mãe e filha por pouco não acabou em tragédia na noite deste domingo (2) no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A filha queria que as orações do culto da igreja continuassem em sua casa, a mãe não queria e aí foi o estopim para a confusão ser armada. A idosa, de 76 anos, acabou machucada.

A situação aconteceu na Rua Monte Sião. A filha voltou com alguns amigos da igreja para continuarem orando em casa, mas foram recebidos pela mãe da mulher, que chegou a pegar um machado para expulsar as pessoas.

Durante a confusão, a idosa acabou caindo e precisou de socorro do Siate. Segundo o cabo Ivankio, do Corpo de Bombeiros, os socorristas não entenderam ao certo o que aconteceu no local, mas a confusão foi generalizada entre mãe e filha.

“Não sabemos se foi a filha que agrediu a mãe ou a mãe que tentou agredir a filha. O que sabemos é que entraram em vias de fato e a mãe machucou o joelho”.

O socorrista comentou que a idosa e a filha tinham consumido bebida alcoólica.

“A gente sentiu hálito etílico, então podemos dizer que tanto a filha quanto a mãe consumiram bebida alcoólica. Fizemos curativo e explicamos que poderia ser encaminhada ao hospital, mas ela preferiu não ir”.

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) também chegou a ser acionada para acalmar os ânimos. A orientação foi de se resolverem após o efeito da bebida passar. Já a oração, ficou pra depois.