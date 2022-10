MULA DO TRÁFICO: Mulher é flagrada levando drogas dentro de mala

- Publicidade -

A cearense Ana Carolina V. da S., de 24 anos, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira, 26, na BR-364, no município de Ariquemes, interior do Estado de Rondônia.

Contra a jovem tem uma acusação de tráfico de entorpecentes. Segundo a PRF, era feita uma inspeção de rotina nos veículos e ônibus interestaduais, quando o veículo que a mulher estava foi parado pelos agentes. Durante uma revista nas bagagens dos passageiros, os federais acharam cinco tabletes de drogas em uma mala de viagem.

Ana Carolina se apresentou como a dona dos entorpecentes, e disse aos policiais que a droga teria sido entregue a ela, próximo a um motel em Rio Branco. A jovem ainda disse que a droga seria entregue na cidade de Fortaleza/Ceará, onde a mesma é natural. Se corresse tudo bem, e o entorpecente chegasse no destino, a mulher embolsaria uma quantia de 10 mil reais, pela realização do serviço de “Mula do Tráfico”.

Diante do flagrante, a jovem Ana Carolina foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficará á disposição da justiça rondoniense.

Veja o vídeo: