Mudanças: saiba o que foi alterado no cadastro do Caixa Tem

Ela funciona como uma espécie de carteira digital da Caixa Econômica. Oferece ainda diversas opções de ferramentas, possibilitando transferências e até pagamentos de contas online.

Caixa Tem com novidade

Recentemente, o aplicativo passou por uma novidade na maneira de se cadastrar. Sendo assim, agora os interessados devem seguir novos passos para conseguir utilizar a plataforma. Porém, o primeiro deles é adquirir o app. Ele está disponível para Android: https://bit.ly/3S1GCBO ou iOS: https://apple.co/3z9qcit.

Uma vez com a opção disponível no celular, basta seguir os passos necessários para realizar o cadastro. Veja a seguir quais são eles:

Ao abrir o aplicativo clique em “cadastre-se”;

Informe seu nome completo, CPF, telefone celular, CEP, data de nascimento e e-mail;

Crie uma senha com no mínimo seis dígitos. Não são permitidos: números em sequencia, data de nascimento nem sequências do CPF;

Clique em “Não sou um robô”;

Ao fazer isso, a plataforma irá enviar uma mensagem para o e-mail no qual as informações acima foram cadastradas. Por isso, é necessário buscar a opção “Login Caixa”. Nela haverá um link. Aperte nele.

Ao clicar no link, você será redirecionado para o aplicativo Caixa Tem

Busque a opção escrito “Liberar acesso” e clique;

Ao aparecer um chat, clique em “Toque aqui para realizar seu primeiro acesso”;

Na ação seguinte, o aplicativo solicitará a validação do celular para evitar fraudes;

Clique em “Continuar”;

Selecione a opção “Receber Código”;

Uma mensagem será enviada para o número cadastrado acima. Informe o código no campo solicitado no aplicativo.

Atualizando informações

Muitas pessoas não sabem mas é possível atualizar algumas informações diretamente no aplicativo. Para isso, basta abrir o Caixa Tem no celular e fazer o login com seu CPF e a senha cadastrada no primeiro acesso. Veja os passos seguintes:

Busque por “Atualize seu cadastro”. Lembre-se de estar com documentos em mãos;

Vá na opção “Entendi, vamos começar”;

O aplicativo mostrará seu endereço. Caso esteja tudo descrito corretamente clique em “Sim, está correto”. se não estiver selecione “Meu endereço mudou”;

Depois comente se realmente nasceu no Brasil ou não;

Selecione a opção “Próximo”;

Depois cliquem em “Entendi, vamos lá” para responder questões financeiras;

Caso os dados estejam corretos clique em “Próximo” e depois em “Confirmar”;

Para validar o cadastro basta selecionar “Continuar”;

Um documento será enviado;

Ao apertar em “Continuar” você deverá enviar algumas imagens. Basta seguir as instruções”.

É importante citar que a atualização demora até 48h para estar presente no cadastro. Assim, o Caixa Tem poderá desbloquear o acesso ao recurso dentro deste tempo. Caso passe deste período, é importante comparecer a uma das agências para saber como proceder.

Vale lembrar que como essa é uma das principais formas de repasse de benefícios do Governo Federal, é de extrema importância manter suas informações atualizadas. Como comentado, não realizar esse processo pode ocasionar na suspensão dos pagamentos.

Fonte: Pronatec