‘Mudança de atitude espetacular’ de Neymar é destacada por Jornal espanhol

A atual fase de Neymar dentro de campo vem agradando torcedores e imprensa. Um exemplo disso é a recente publicação do diário espanhol ‘As’, que destacou a “mudança de atitude espetacular do atacante do Paris Saint-Germain.

“Em apenas três meses, Neymar deixou de ser transferível para um dos melhores, senão o melhor, do PSG até agora nesta temporada. Adiantou as férias em uma semana, entrou em forma em tempo recorde e seu nível era tal que Galtier não teve escolha a não ser moldar um sistema (3-4-2-1) em que quase todas as bolas passavam por suas chuteiras”, escreveu o jornal.

A fim de ilustrar o momento de Neymar, a publicação ainda cita um dado do jornal francês ‘L’Équipe’, que diz que o brasileiro é o quarto jogador de seu clube que mais corre na Liga dos Campeões. Com um total de 40,6 quilômetros percorridos, ele é superado somente por Vitinha (40,9), Sérgio Ramos (41,4) e Marco Verrati (45,5).

Para o diário espanhol, um dos motivos para essa evolução do ex-Barcelona é a Copa do Mundo. Camisa 10 da seleção brasileira, Neymar irá jogar o terceiro Mundial de sua carreira e sonha em participar de uma possível conquista do hexacampeonato da Amarelinha.

“Uma Copa do Mundo que poderia, sem dúvida, coroá-lo como o melhor jogador do mundo, esse reconhecimento que deveria ter vindo muito antes, mas que devido a lesões, mentalidade e irregularidade o impediram”, finalizou a publicação.

Na temporada 2022/23, o brasileiro já soma 13 gols e nove assistências em 17 jogos disputados pelo Paris Saint-Germain. Em relação a Copa no Qatar, sua primeira aparição pode ser no dia 24 de novembro, data que marca a estreia do Brasil na competição.

Fonte/ Portal Uol