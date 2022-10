MPAC vai fiscalizar vacinação para crianças e adolescentes

- Publicidade -

O Ministério Público do Acre instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a vacinação de crianças e adolescentes em Rio Branco. A medida foi publicada no Diário Oficial do órgão.

A abertura do procedimento, assinada pela promotora Diana Pimentel, da Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente da capital, veio após uma reunião com órgãos de saúde, realizada no último dia 15, que tratou sobre a cobertura das vacinas de rotina.

Para o MP-AC, existe a necessidade de acompanhamento e fortalecimento da vacinação de crianças e adolescentes no município de Rio Branco. Ação de busca ativa nas escolas da capital também está sendo feita para tentar elevar o percentual de vacinação.

Das nove vacinas oferecidas pelo município de Rio Branco, sete estão com a cobertura menor que 90%. Portanto, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde.