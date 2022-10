Movimento ANTENE-SE nacional, tem Rio Branco na conquista do 3º lugar no ranking

- Publicidade -

A cidade de Rio Branco conquistou o 3º lugar no ranking nacional do movimento ANTENE-SE que avalia as melhores legislações de infraestrutura de telecomunicações do Brasil, ficando atrás apenas de Campo Grande (MS) e Florianópolis (SC), respectivamente, 1º e 2º lugares.

O movimento ANTENE-SE, criado em 2021, por entidades de diversos setores para incentivar a atualização das leis de antenas das grandes cidades brasileiras visa ranquear as capitais com melhores legislações de infraestrutura de telecomunicações buscando o fortalecimento e ampliando o acesso à conectividade.

A participação da capital no pódio se deu por meio de estratégias inovadoras que a gestão atual da Prefeitura de Rio Branco adotou, uma delas é a inclusão ao Programa Cidade Empreendedora que visa tornar a capital uma cidade inteligente, através da otimização de serviços oferecidos à população e a atualização de funções exercidas pelas secretarias. Além de avançar na expansão do 4G e na implantação plena do 5G na capital.

A secretária municipal de Planejamento (Seplan) e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Turismo e Inovação (SDTI), Neiva Tessinari, explicou que para falar de desenvolvimento inteligente é necessário falar de informação e qualidade na oferta de serviços.

“Fomos agraciados como a terceira melhor legislação em nível Brasil, tendo em vista que ficamos à frente de grandes capitais. A nossa equipe está de parabéns, pois elaborou e fez todos os moldes da lei através das orientações da Anatel e do Ministério das Comunicações”, disse.

O modelo de seleção das capitais pioneiras nas legislações surgiu através de uma lista formada por 12 questões objetivas levando em conta o alinhamento da lei municipal de cada capital de estado aos dispositivos das normas federais que tratam da infraestrutura de suporte para telecomunicações.

Confira as cinco capitais mais bem posicionadas:

1º Campo Grande (MS) – 35 pontos

2º Florianópolis (SC) – 34 pontos

3º Rio Branco (AC) – 33 pontos

4º Porto Alegre RS) – 32 pontos

5º João Pessoa (PB) – 30 pontos

Fonte/ Jornal O Rio Branco