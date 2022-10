Motorista perde controle de carro e cai em igarapé em Rio Branco

Um capotamento ocorreu na noite deste sábado,15, na rotatória da AABB, na Estrada Dias Martins, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o veículo de cor branca, modelo Honda Civic Touring CVT, de placas QLZ-2J09, trafegava sentido, Isaura Parente em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e capotou por diversas vezes e desceu uma ribanceira, parando somente dentro de um córrego que passa ao lado da rodovia.

Populares informaram que após o carro parar, o motorista identificado por Celso, abriu a porta do veículo, saiu do carro e subiu o barranco, abandonando o Civic Touring no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados e se deslocaram até o local dos fatos. Ao chegar, só encontraram o carro parcialmente destruído dentro do bueiro, com os faróis dianteiros e traseiros acesos. No veículo, foi achado alimentos, o documento do carro e 340 reais em dinheiro.

Após o acidente, alguns amigos do motorista estiveram no local buscando informações sobre o condutor do carro.

O Policiamento de Trânsito está no local e o veículo ainda não foi retirado, os militares estão esperando a chegada de um carro guincho, para dar continuidade aos procedimentos. Até o fechamento dessa matéria, o motorista do carro não tinha sido encontrado.

Veja vídeo: