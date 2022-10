Motociclista quebra os dois braços após cair em quebra-molas sem sinalização

Na noite desta sexta-feira, 21, um acidente de trânsito foi registrado na AC-40, bairro Vila Acre, entre a rotatória e o Parque de Exposições Wildy Viana, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O motociclista Antônio Souza da Costa, de 55 anos, trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendido por um quebra-molas, que teria sido colocado no local e não tinha nenhum tipo de sinalização. Após bater na lombada, o motoqueiro perdeu o controle do veículo e caiu batendo fortemente no asfalto.

Na queda, o condutor da moto fraturou os dois braços. Populares acionaram o Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que imediatamente enviou uma ambulância, que prestou os atendimentos a vítima, e em seguida o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Antônio Souza, deu entrada em estado de saúde estável, sendo entregue ao setor de traumas, onde passará por exames e permanecerá em um dos leitos da unidade de saúde, onde ficará em observação pela equipe plantonista.

Veja o vídeo: