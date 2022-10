Motociclista atropela idoso de 80 anos que atravessava Avenida em Rio Branco

- Publicidade -

Um atropelamento ocorrido na noite do último domingo (23) vitimou um idoso de 80 anos, ocorrido na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro vila Nova.

O homem foi identificado por José Alves Rolim, segundo informações, José foi atingido por um motociclista que estava trabalhando na entrega de lanches.

A vítima estava atravessando a Avenida e não percebeu que o motociclista estava próximo quando aconteceu a batida, no momento do acidente o entregador seguia sentido centro- bairro e não teve como evitar a colisão .

Com o impacto da batida, José foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto, segundo os paramédicos a vítima sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico(TCE) leve, fratura na perna direita e outra no braço esquerdo.

O motociclista identificado por Josias Júnior, também caiu devido ao impacto e sofreu fortes dores na coluna.

O Serviço de Atendimento foi acionado, o SAMU prestando-nos primeiros atendimentos no local encaminharam as vítimas ao Pronto Socorro da Capital, ambos e estado estável.