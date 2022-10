Moraes convoca reunião com advogados de Lula e Bolsonaro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convocou para esta quinta-feira, 20, uma reunião com os advogados das campanhas dos candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O encontro será na sede da Corte Eleitoral, em Brasília.

De acordo com pessoas ligadas ao ministro, Alexandre de Moraes quer que os advogados dos candidatos se comprometam com a realização de uma campanha com menos ataques nos últimos dias que antecedem o segundo turno da eleição. Segundo Moraes, é preciso trazer “mais civilidade” para a campanha eleitoral.

“No segundo turno houve uma proliferação de notícias fraudulentas e da agressividade dessas notícias e do discurso de ódio que, sabemos todos, não leva à nada”, afirmou o ministro, na sessão plenária desta quinta.

Na mesma sessão, o TSE aprovou uma resolução que ampliaram o poder da Corte, permitindo a si própria retirar “fake news” sem a necessidade de outros ofícios. Atualmente, quando um partido identifica uma “fake news”, precisa apresentar uma ação ao TSE pedindo a retirada do conteúdo ar. Mas, se a suposta mentira foi reproduzida em outros meios, novas ações precisam ser apresentadas.

Pela resolução aprovada hoje, o material poderá ser derrubado sem a necessidade de múltiplos processos judiciais.

A resolução foi aprovada por unanimidade, menos de 24 horas depois de Moraes se reunir com representantes de plataformas digitais e pediu “total vigilância” no combate à desinformação. Segundo ele, houve uma “piora” no segundo turno das eleições em relação à proliferação de fake news.

O encontro ocorreu na sede do TSE. Participaram da reunião representantes do Google, da Meta (Facebok, Instagram, WhatsApp), do Twitter, do TikTok, do Linkedin, do Twitch e do Kwai . Os participantes debaterem iniciativas para aumentar a rapidez de retirada e combate à reprodução de conteúdos falsos idênticos, principalmente os considerados ofensivos pelo TSE, que envolvem os candidatos que disputam o segundo turno para presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

