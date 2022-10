Morador de Tarauacá pede ajuda para se manter na capital após aguardar ‘oito anos’ para fazer cirurgia

- Publicidade -

Morando há um mês em Rio Branco, na região do bairro Vila Acre, o autônomo Manoel Pedro, de 36 anos, natural de Tarauacá, pede ajuda para conseguir se manter na capital, junto com a mulher e mais dois filhos, para que possa fazer uma cirurgia.

Segundo a família, a espera já dura oito anos.

“Não tenho condições de trabalhar, e preciso sustentar minha mulher e meus filhos. Peço ajuda para conseguir comprar alimentos, roupas e fraldas que estou usando desde o dia em que sofri um acidente com uma arma de fogo na mata, que acertou minhas partes íntimas, onde vou ter que fazer a cirurgia. Agradeço as pessoas que se sensibilizarem com a minha situação”, desabafou Pedro.

Quem quiser ajudar Manoel Pedro e sua família, com roupas, alimentos e fraldas, pode entrar em contato pelo telefone: 99916- 3612; ou se quiser doar qualquer quantia, pode enviar via PIX (68 99975- 3036 – Rosaldo De Oliveira Martins).

Em relação à cirurgia, a assessoria da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) esclareceu que o chamamento dos pacientes é feito pela Sesacre, a fundação somente executa o procedimento, e que a regulamentação do Estado tentou entrar em contato com ele em 2019, mas não teve êxito. Por esse motivo, Manoel teve o pedido negado.

Segundo um dos familiares do autônomo, os dados dele já foram atualizados para que possa realizar o procedimento cirúrgico.

Fonte/ A Gazeta do Acre