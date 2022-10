Moedas serão estampadas com “a magia” de Harry Potter no Reino Unido

Em comemoração aos 25 anos do universo Harry Potter, criado pela autora J.K. Rowling, o rosto do bruxo mais famoso do mundo será estampado em uma série de moedas, incluindo as de 50 centavos no Reino Unido.

“Começando com o próprio menino bruxo, nossa coleção fascinante celebra o mundo mágico das histórias de Harry Potter”, escreveu o comunicado do Royal Mint, a Casa da Moeda do país, nesta quinta-feira (20/10).

A série especial de moedas contará com quatro peças, sendo o retrato do famoso bruxo de óculos redondos, o trem Hogwarts Express, o professor Dumbledore e a escola de magia e bruxaria de Hogwarts.

Magia, luto e crise

O anúncio das libras “encantadas” de Harry Potter ocorre após a morte da rainha Elizabeth II, no mês passado. Ela decorou as moedas do país por praticamente todo o século 20, sendo a mais longeva a ocupar o trono britânico.

O Royal Mint também anunciou no mesmo comunicado de moedas com o rosto do recém-coroado Rei Charles III.

Além do luto real, o governo britânico também enfrenta uma crise política. Nesta quinta-feira (20/10), a então primeira-ministra, Liz Truss, após uma intensa pressão política em relação a sua proposta fiscal considerada “desastrosa”, renunciou ao cargo.

