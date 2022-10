MJSP apreende 71,5 toneladas de drogas e produtos de contrabando na Operação Hórus

- Publicidade -

O foco da operação é combater o crime organizado ao longo dos quase 17 mil km de fronteira terrestre no Brasil; prejuízo de R$ 321 milhões ao crime organizado

A Operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apreendeu 71,5 toneladas de drogas e produtos de contrabando em setembro. O prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 321,5 milhões.

Os estados que mais se destacaram foram Mato Grosso do Sul, com a apreensão de 36,8 toneladas de drogas, e Paraná, com 22,8 toneladas. Juntos, eles causaram um prejuízo estimado de R$ 198 milhões ao crime nas fronteiras brasileiras: Mato Grosso do Sul com R$ 124,2 milhões e Paraná com R$ 73,8 milhões.

Balanço

Desde o início da Operação Hórus, em abril de 2019, até setembro deste ano, foram mais de 1,67 mil toneladas de drogas e produtos de contrabando e descaminho apreendidos em todo o território brasileiro, com prejuízo estimado de R$ 6,7 bilhões aos criminosos.

O foco da Operação Hórus é combater o crime organizado ao longo dos 16,8 mil km de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública, entre estaduais e federais, atuam de forma permanente em 14 estados.

A atuação se dá por quatro arcos: Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); Central (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia); Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará); e Divisas (Goiás, Tocantins e Rio Grande do Norte).

Arco Sul (PR, SC e RS)

Em setembro deste ano, 23,8 toneladas de drogas foram apreendidas, sendo: Paraná (22,8 t), Santa Catarina (423,1 kg) e Rio Grande do Sul (559,1 kg). O prejuízo ao crime é estimado em R$ 91,5 milhões.

Considerando o período de abril de 2019 a agosto deste ano, o total apreendido em drogas foi de 225,9 toneladas, com prejuízo ao crime estimado em R$ 1,29 bilhão.

Arco Central (MS, MT e RO)

Em setembro de 2022, 37,3 toneladas de drogas foram apreendidas, sendo: Mato Grosso do Sul (36,8 t), Mato Grosso (372,2 kg) e Rondônia (141,3 kg). O prejuízo ao crime é estimado em R$ 129,2 milhões.

Considerando o período de abril de 2019 a agosto deste ano, foram 1.328,8 toneladas de drogas apreendidas, com prejuízo estimado em R$ 3,7 bilhões.

Arco Norte (AC, AM, AP, RR e PA)

Em setembro de 2022, 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas, sendo: Acre (11,14 kg); Amazonas (2,5 t); Amapá (1 kg); e Roraima (9,46 kg). O prejuízo ao crime é estimado em R$ 40,3 milhões.

Considerando o período de abril de 2019 a agosto deste ano, o total apreendido em drogas foi de 62 toneladas, com prejuízo ao crime estimado em R$ 1,12 bilhão.

Arco Divisas (GO, TO e RN)

Em setembro de 2022, 7,8 toneladas de drogas foram apreendidas em Goiás. O prejuízo é estimado em R$ 60,4 milhões. Tocantins e Rio Grande do Norte não registraram apreensões.

Considerando o período de abril de 2019 a agosto deste ano, foram 60,5 toneladas de drogas apreendidas, com prejuízo estimado em R$ 689,2 milhões.

Importante ressaltar que o Rio Grande do Norte não faz fronteira, mas é rota do contrabando.