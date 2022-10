Ministério: Jovem de 18 anos é encontrada morta em cima da cama

- Publicidade -

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (29) no interior de uma residência na localidade de Lagoa do Américo em Carnaubal. A vítima foi identificada como Samara Vieira Brito, que morava no bairro Bem Viver.

De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a jovem havia saído de casa no dia anterior e hoje pela manhã foi localizada em óbito em um dos quartos do imóvel em cima de uma cama.

A Perícia Forense esteve no local e recolheu o corpo ao IML de Sobral. De acordo com informações preliminares, não foram encontradas marcas de violência no corpo.

A Polícia tenta localizar o responsável pela casa, bem como, pessoas que teriam sido vistas em companhia da vítima a fim de colher informações sobre o caso.

