‘Minha Rua é Louca pelo Brasil’ é lançando em Rio Branco, concurso vai premiar melhores ornamentações

Foi realizado, na manhã desta terça-feira, 25, em Rio Branco, o lançamento do concurso “Minha Rua é Louca pelo Brasil”, promovida pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), prefeitura de Rio Branco e governo do Estado.

De acordo com os organizadores, a ação comunitária tem como objetivo incentivar o sentimento de brasilidade, de associativismo, cooperativismo e de harmonia das comunidades, através de decorações de ruas e condomínios, fortalecendo a torcida pela equipe do Brasil, durante a Copa do Mundo de 2022, que ocorrerá, em novembro, no Qatar.

“Estamos na sétima edição desse concurso, que já é tradição em nossa cidade. Neste ano, estamos com uma nova roupagem, porque tanto o governo do Estado, como a prefeitura entram como parceiros. As avaliações ocorrerão nas vésperas de cada jogo. Na primeira fase, a seleção entra em campo três vezes, e, o Brasil chegando à final, serão sete jogos, ou seja, sete visitas, em ruas e condomínios. Em cada jogo, serão dois locais premiados, campeão e vice”, destacou Pedro Silva, coordenador do concurso.

O prefeito da capital, Tião Bocalom, falou da parceria para realizar essa ação. “Nos sentimos felizes, a prefeitura de Rio Branco, juntamente com a sua equipe, irá participar ativamente desse projeto, que já é antigo. Todos nós somos loucos pelo Brasil. Esse é o momento de retornar à vida normal, pois muita coisa negativa aconteceu no tempo da pandemia. Tenho certeza que esse é mais um movimento no sentido de esquecer tudo de ruim que passou”.

O empresário Marcello Moura, presidente da Acisa, ressaltou que o momento será de confraternização.

“As pessoas estão voltando a se reunir, e, agora, irão festejar esse momento, que é o de Copa do Mundo, com expectativa que a nossa seleção traga mais alegria para o nosso povo. Saindo desse momento de pandemia, que sofremos com a perda de pessoas, e com a economia enfraquecida, queremos ter mais esperança, de voltar a ter uma vida normal, de aquecer a economia também. Essa união, entre a iniciativa privada e a gestão pública, é de extrema importância para que tudo isso aconteça”, finalizou.

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro