Michelle deixa de seguir Bolsonaro nas redes sociais

Na manhã desta segunda-feira (31), a primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu deixar de seguir o marido, o presidente derrotado nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro (PL).

A situação causou alvoroço nas redes sociais, uma vez que Bolsonaro foi derrotado por Luís Inácio Lula da Silva (PT) na eleição para presidente da República, e ainda não se pronunciou sobre os resultados das urnas.

No Twitter, diversos perfil comentaram a troca de unfollow no Instagram. “A Michelle nunca escondeu o ranço do Bolsonaro. Nem um dia depois da derrota e ela já vazou”, “Nem 24 horas depois da derrota de Bolsonaro e Michelle já fugiu” e “Parece que era tudo uma farsa e como perderam já desfizeram a ‘família'”, foram alguns comentários apontando um divórcio do casal.

Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente, também deixou de seguir a primeira-dama nas redes sociais. Até o momento, nem Bolsonaro ou Michelle comentaram a situação.

POR RAFAEL DAMAS