Michelle Bolsonaro em casamento maçom de Zambelli repercute nas redes

- Publicidade -

Um vídeo da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no casamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em 2020, voltou a circular nas redes sociais. Usuários do Twitter questionam a presença da mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL), que é evangélica, em um templo da maçonaria, onde o evento foi celebrado.

Ontem, uma gravação antiga do chefe do Executivo em um local com símbolos da maçonaria viralizou. A ideia por trás do compartilhamento desse tipo de conteúdo é tentar vincular o presidente e a primeira-dama a uma prática condenada pela Igreja Católica e associada ao satanismo por muitos evangélicos, grupo que concentra boa parte dos apoiadores do mandatário à reeleição.