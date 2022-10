Michelle Bolsonaro diz que “Medidas serão tomadas” após ofensa de jornalista à filha de 11 anos

A primeira-dama Michelle Bolsonaro prometeu tomar providências contra a jornalista Barbara Gância, após ofensas a Laura Bolsonaro, sua filha com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). No domingo, 16, a comunicadora publicou um tweet no qual ofende a menina de 11 anos.

“Pra bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma p**a”, escreveu.

O conteúdo viralizou e gerou revolta entre os apoiadores do presidente nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a primeira-dama compartilhou o post de uma página informativa sobre o assunto e garantiu tomar providências, embora não tenha detalhado quais.

“Só lembrando a esta senhora, que a minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas”, disse Michelle.

Terra