Michel Teló posa com o bebê de Paulo Gustavo e surpreende

O cantor Michel Teló e sua esposa, a atriz Thaís Fersoza, apareceram em um momento para lá de fofo com um dos filhos do saudoso humorista Paulo Gustavo. Eles apareceram ao lado do pequeno Romeu, três anos.

O encontro ocorreu no aniversário de três anos da pequena Clara Maria, filha da humorista Tatá Werneck e do ator Rafael Vitti. O cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza foram até o aniversário que ocorreu em um famoso buffet no Rio de Janeiro acompanhados dos dois filhos, os pequenos Melinda, seis anos, e Teodoro, cinco anos.

Enquanto o pequeno Romeu foi até a festa acompanhado de sua tia Ju Amaral, irmã do saudoso Paulo Gustavo, e da avó Déa Lucia, mãe de Paulo. Na foto, o pequeno Romeu apareceu no colo de sua tia e com o rostinho com uma pintura do Homem Aranha. Romeu é fruto do casamento de Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas. Eles também são pais de Gael, três anos.

Ao mostrar o encontro de Michel Teló e Thaís Fersoza com o pequeno Romeu e com Ju Amaral, a humorista Tatá Werneck se declarou para os amigos dizendo: “Obrigada amigos”.

Tatá Werneck também falou sobre a alegria de poder ver sua filha celebrar o aniversário. “Obrigada pelo carinho com minha filha. Obrigada meu Deus pela benção de ter as bisas junto. Minha denguinho certamente tava lá aproveitando (talvez agora com coragem de ir na tirolesa) Obrigada @goiabeiracoisaetal pela linda festa (não é permuta não tá gente ? É gratidão mesmo pela festa linda!). Ver minha filha com amigos, feliz, ter saúde pra estar com minha neném. Senhor, obrigada! Obrigada meu marido @rafaavitti por ser esse paizão que encoraja Caca nas aventuras enquanto mamãe reza. Amo vocês! Obrigada aos amigos queridos! E aos vovôs e vovós”, disse ela.

E Déa Lúcia fez questão de comentar e contar que os pequenos Romeu e Gael se divertiram na festa. “Festa linda Tatá. Feliz por ter participado com meus netos”, disse Déa Lúcia.