“Meu voto é Simone 13”, diz Flaviano Melo sobre decisão do MDB de apoiar Lula

O deputado federal Flaviano Melo, presidente do MDB no Acre, disse que ele vota “Simone 13”, no próximo domingo, quando a disputa pela presidência se encerra no segundo turno. Ele confirmou que recebeu o ex-senador Jorge Viana (PT) de forma cortes, mas resumiu o encontro a declaração do próprio voto. Com relação ao partido como um todo, ele diz que ainda vai conversar com a executiva.

Flaviano Melo também negou que esteja focado sobre para quem entregar a direção do partido, com sua “aposentadoria” na política. “Não conversamos ainda”, diz sobre o assunto. Flaviano e parte da executiva se reuniu na manhã desta terça-feira, 25, para receber na sede do partido, avenida Antônio da Rocha Viana, o ex-governador Jorge Viana.

Acre News/Evandro Cordeiro