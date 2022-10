META deixa a lista de lista de 20 maiores empresas com queda de US$ 700 bilhões

- Publicidade -

As coisas não estão fáceis para Mark Zuckerberg ultimamente.

Depois das ações da Meta caírem mais de 20% na última quinta-feira, 27 de outubro, a companhia deixou o ranking das 20 maiores empresas dos Estados Unidos.

A empresa teve uma diminuição de mais de 50% de lucros líquidos entre os meses de julho e setembro quando comparado ao ano passado. Em 2022, a companhia soma um montante de cerca de US$ 4,4 bilhões de lucro líquido, e preço de ações na casa dos US$ 1,60. A empresa perdeu 70% de seu valor neste ano, totalizando um valor de mercado perdido que ultrapassa a casa dos US$ 700 bilhões.

Em resposta, Zuckerberg disse que “há questões macroeconômicas, muita concorrência, desafios de anúncios especialmente vindos da Apple, e há algumas coisas de longo prazo que estamos assumindo despesas porque acreditamos que elas fornecerão retorno no futuro”. O CEO finaliza ao dizer que “agradece a paciência” e acha que quem investir na Meta será recompensado no futuro.

Para entender a gravidade da situação, a Meta, antiga Facebook, já foi uma das maiores companhias do mundo, e agora, está situada na 26º colocação, abaixo de companhias como a Chevron, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Bank of America, AbbVie.

No top 10, a Apple lidera, enquanto a Microsoft ocupa o terceiro lugar; seguida da Alphabet (4º), responsável pelo Google; Amazon (5º) e Tesla (6º). Além de problemas financeiros, a Meta também está com sérias dificuldades em emplacar seu Metaverso.

Fonte/ Portal Tecmundo.com