Messi voltará para o Barcelona diz jornalista

Segundo a jornalista Veronica Brunati, conhecida pela proximidade com a família do jogador argentino, o atleta deverá voltar ao Barcelona em julho de 2023, data que o seu contato com o PSG acaba.

A jornalista escreveu: – 1º de julho de 2023, Lionel Messi será jogador do Barça – e não deu mais informações. A emissora de TV “Tyc Sports”, informou que até o momento não ouve nenhum contato entre o jogador e o time espanhol.

Também segundo a emissora, o jogador está mais focado na preparação para a Copa do Mundo, que tem início no dia 20 de Novembro. O PSG por sua vez quer renovar por mais um ano com Lionel Messi. A possibilidade do argentino voltar ao Barcelona ganhou força na virada da temporada 2022/23.

Já que o contrato do jogador com o time francês já está próximo do fim. Messi sempre deixou claro que deixou o Barcelona contra a sua vontade naquele momento. Apesar de um ano antes ele ter tentado ativar uma cláusula que o permitira sair do Barça, ele mudou de ideia.

Impulsionado pela mudança na diretoria comandada por Josep Maria Bartomeu, seu desafeto. A chegada de Joan Laporta, considerado seu aliado há anos, animou o argentino para permanecer no clube, mas as duas partes não conseguiram chegar a um acordo viável.