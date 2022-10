Mesmo sem Dilma, Alckmin e Janja, Lula tem palanque numeroso em Belo Horizonte

Quanto aos artistas, o cantor Chico Buarque roubou a cena. Ele esteve com Lula durante o discurso na Praça Tiradentes e também fez um pronunciamento, com referências de músicas de sua extensa carreira. Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, foi outra figura no ato.

Ainda no campo artístico, o estilista Ronaldo Fraga marcou presença. Ele, inclusive, esteve em cima do trio na Praça Tiradentes.

