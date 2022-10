Mesmo acima do peso, Ronaldo destruiu os paulistas em 2009

- Publicidade -

O ano era 2009. Na temporada anterior, o Corinthians havia surpreendido a todos e anunciado um reforço inusitado – porém incrível. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores de todos os tempos, retornava a o futebol brasileiro para vestir a camisa do Timão. Com um ano de casa, mesmo acima do peso, ele simplesmente destruiu os adversários paulistas – e mostrou porque era tão reverenciado.

A vinda de Ronaldo para o Corinthians foi marcada por um período de incertezas na carreira do jogador. O craque brasileiro vinha de algumas temporadas lidando com problemas de sobrepeso e, também, com as consequências das lesões sofridas em seu joelho nos últimos anos.

Na época, ele vinha de praticamente duas temporadas sem disputar jogos. O seu último clube havia sido o Milan, onde em 2006 e 2007 disputou apenas 20 jogos – mas, mesmo acima do peso e com todos os problemas, marcou incríveis nove gols – mostrando o porquê era chamado de craque.

Em 2008, com o contrato já finalizado na Itália, Ronaldo voltou para o Brasil para tentar entrar em forma. Ele treinou por meses no CT do Flamengo, na expectativa de que o rubro-negro fosse o convidar para se integrar a equipe profissional. Acabou que o convite veio do Corinthians, e os resultados surpreenderam todas as expectativas.

Ronaldo teve uma primeira temporada marcada por dúvidas

Que Ronaldo era um fenômeno absoluto, um dos maiores da história, ninguém ousava contestar. No entanto, quando voltou ao Brasil, era nítido que o centroavante que conquistou o pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira já não era mais o mesmo. Afinal de contas, estava visivelmente acima do peso.

Com isso, começaram a pairar as dúvidas: será que Ronaldo realmente vai render aquilo que o Brasil espera que ele renda? Jogar com um joelho já deteriorado após diversas lesões e problemas graves de sobrepeso é algo que preocupavam não apenas o atleta como, também, os torcedores do Timão.

No entanto, não foi preciso muito tempo para que Ronaldo provasse para o torcedor corinthiano que, mesmo acima do peso e depois de sérias lesões, era completamente diferenciado. O jogador transformou uma temporada marcada por dúvidas em uma estreia simplesmente acachapante com a camisa do Timão.

Naquele ano, Ronaldo não disputou todos os jogos do Corinthians. Afinal de contas, era um jogador já mais velho e com vários problemas físicos. No entanto, a grande maioria das partidas em que entrou, não apenas marcou como realmente deu um show. Alguns deles, inclusive, contra os maiores paulistas.

Os números de Ronaldo em sua primeira temporada no Corinthians

Em 2009, Ronaldo disputou 38 jogos com a camisa do Corinthians. Começou de titular em alguns jogos, enquanto em outros veio do banco para ocupar a posição de atacante. Nesse contexto, o Fenômeno marcou nada mais nada menos do que 23 gols, uma média de 0,61 gols por jogo.

A média é incrível para qualquer atacante hoje em dia, mas se torna ainda maior quando se percebe as condições em que Ronaldo estava quando chegou ao Corinthians. Foram 10 jogos no Campeonato Paulista, 8 na Copa do Brasil e 20 no Brasileirão. O Fenômeno jogou mais do que um turno no Timão – e isso já estava de bom tamanho.

Quando Ronaldo destruiu dois gigantes de São Paulo

Imagina chegar ao Corinthians pesando mais de 100 quilos, como revelado anos mais tarde pelo presidente do clube, e em uma final de Campeonato Paulista marcar um gol antológico contra um dos principais rivais, o Santos? Pois então, foi justamente isso que Ronaldo fez logo em seu primeiro ano com o Timão.

No dia 26 de abril de 2009, o Corinthians encarou o Peixe na Vila Belmiro na final do estadual. O Timão estava ganhando por 1 a 0 quando a magia de Ronaldo começou a fazer a diferença. Em uma bola espirrada para o alto, o fenômeno amorteceu perfeitamente a bola com o pé direito e já no segundo toque, com o esquerdo, na entrada da área, fez o seu primeiro gol.

O melhor ainda estava por vir. Aos 31 minutos da segunda etapa, Ronaldo fez um gol antológico. Ele recebe no mano a mano contra o zagueiro do Santos, dá um corte para dentro de letra e, com a perna esquerda, faz um gol de cobertura de fora da área. Gol para ficar na história do jogador.

Vale lembrar que o primeiro gol de Ronaldo com a camisa do Corinthians foi justamente contra o maior rival, o Palmeiras. Na comemoração explosiva com a torcida, ele inclusive fez cair o alambrado do estádio. Vale lembrar que ele também já brocou contra o São Paulo, em duas oportunidades, fazendo um verdadeiro “rapa” contra os paulistas.

