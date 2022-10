Mercearia é autuada por vender carne de porco de origem duvidosa e produtos vencidos, em Sena Madureira

No interior do Acre, a Vigilância Sanitária autuou uma Mercearia localizada no Bairro Cristo Libertadora, em Sena Madureira, que estaria vendendo carne suína, sem fiscalização do órgão responsável. A mercadoria foi apreendida pelos agentes sanitários e o dono do estabelecimento foi multado, respondendo a um processo Administrativo Sanitário.

De acordo com autos de infração da autarquia municipal, o comércio estaria negociando a carne “imprópria para consumo humano e também estivas em geral, vencidas”. A fiscalização que ocasionou no ato administrativo ocorreu em abril deste ano. Um prazo para que o empreendedor apresentasse a defesa foi estipulado, mas não fez uso do direito legal.

“No caso em tela, o produto encontrado estava, sem os devidos carimbos de fiscalização do órgão competente e com características inevitáveis de um abate clandestino, levando a se prever inevitáveis danos à saúde de quem o consumisse, onde também foram encontradas estivas em geral vencidas”, diz trecho do documento.

Nos autos, a Vigilância Sanitária diz que “as ações objetivam a promoção da saúde, identificando e eliminando os riscos sanitários que possam, de qualquer forma, trazer danos à saúde da população. Assim sendo, se faz necessária uma fiscalização muito criteriosa, à luz da legislação sanitária, para garantir que só o produto de boa qualidade chegue à mesa dos consumidores”.

Por Wanglézio Braga/ Foto: Ilustração