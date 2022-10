Menino morre atingido por disparo acidental ao brincar com arma do avô

Um menino de 10 anos morreu depois de ser atingido por um tiro enquanto brincava com uma arma na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o G1, ele brincava com outra criança na tarde deste sábado (22/10) e foi atingido por um disparo acidental.

Embora tenha sido socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para a Policlínica de Juatuba, o menino não resistiu. Um conhecido da família revelou que a arma era do avô dele.

De acordo com a Polícia Militar local, ainda não existem informações sobre quem atirou.

Metrópoles