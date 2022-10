Menino de 4 anos morre após portão de igreja cair em cima dele

Um menino de 4 anos morreu após o portão de uma igreja cair em cima dele em Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (20 de outubro). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Euller Miguel Quirino Oliveira da Silva brincava no pátio de uma igreja evangélica quando o portão de entrada se desprendeu e caiu em cima dele.

A criança foi socorrida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (21 de outubro). A mãe da vítima disse aos policiais que assistia ao culto na igreja Assembleia de Deus quando viu o filho se dependurando no portão da igreja. Ele caiu em cima do menino que morreu horas depois.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itajubá, na mesma região. O local onde ocorreu o acidente foi periciado e a Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo da criança será seputaltado nesta sexta-feira no Cemitério Municipal de Maria da Fé.

Em nota a prefeitura da cidade lamentou o acidente. “A Prefeitura de Maria da Fé lamenta a morte do aluno Euller Miguel. Que os familiares possam encontrar conforto no amor de Deus nesse momento tão difícil. Então disse Jesus: ‘Deixem vir a mim as crianças; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas’”.