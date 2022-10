Menino de 3 anos denuncia a mãe para a polícia por ela roubar os chocolates dele: “Manda para a cadeia”

Os policiais da delegacia de Khaknar, na Índia, receberam uma denúncia um tanto quanto inusitada no último domingo, dia 16 de outubro. Um garoto de 3 anos de idade, chamado Saddam, que procurou as autoridades para registrar uma queixa contra a mãe. O motivo era porque ela “rouba” seus doces e chocolates enquanto a criança está na escola, tudo isso segundo ele. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o garoto aparece conversando com uma policial e fazendo reclamações sobre a mãe. “Ela rouba meus chocolates, manda ela para a cadeia”, ele diz.

Em entrevista ao site OpIndia. A subinspetora, Priyanka Nayak, foi quem ouviu a queixa do menino. “Eu estava saindo do posto, quando esse menino segurou minhas calças e insistiu que queria registrar uma queixa sobre sua mãe. Tentei dissuadi-lo, mas quando ele insistiu, peguei papel e caneta e comecei a interrogá-lo”, disse ela. Nas imagens que viralizaram é possível ver Saddam falando com a policial, enquanto ela faz anotações e se diverte com a situação. O menino chega até a “assinar” o papel em que a queixa foi registrada. “Mais tarde, expliquei a ele que sua mãe não tinha más intenções e então ele foi para casa”, acrescentou a Priyanka.

De acordo com o pai do garoto, ele sempre faz birra quando é contrariado e ameaça denunciar a família as autoridades. “Depois do banho, sua mãe estava passando kajal nos olhos e ele ficou perturbando, pedindo para comer chocolate. Então, ela deu um tapinha leve, ele começou a chorar e pediu para ir até a delegacia. Eu trouxe ele até aqui”, explicou.

O vídeo engraçado mostrando a cena foi compartilhado por vários perfis e acabou viralizando nas redes sociais. A situação chegou até Narottam Mishra, ministro do Interior, que fez uma chamada de vídeo com o pequeno Saddam e prometeu a ele uma bicicleta e chocolates de presente.