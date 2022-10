Menino de 2 anos morre atingido por jatinho que saiu da pista

Um menino de dois anos morreu ao ser atingido por um jatinho particular que saiu da pista, neste domingo (16), em um aeroporto na Colômbia. A vítima caminhava por uma praia onde o acidente aconteceu, na cidade de Santa Marta, quando a aeronave saiu da pista do Aeroporto Internacional Simón Bolívar no momento em que tentava decolar.

O local fica no litoral de Santa Marta e suas pistas ladeiam as praias do Aeroporto e Aeromar.

A informação foi divulgada no Twitter pela Direção Técnica de Investigação de Acidentes do país. O órgão é ligado à Aeronáutica. Em entrevista à WRádio Colômbia, a comandante da Polícia Metropolitana de Santa Marta, Adriana Paz Fernández, deu detalhes do acidente.

“Um avião de empresa privada saiu da pista e colidiu com uma árvore localizada perto dela [pista de operações]. Nesta situação, infelizmente, temos que reportar a perda da vida de um menino de aproximadamente dois anos, que não estava no avião. Era um transeunte”, afirmou Adriana, destacando que, além da morte da criança, o acidente também deixou feridos.

“Temos cinco pessoas que eram transportadas pelo avião, que ficaram levemente feridas. Elas estão sendo atendidas em diferentes centros assistenciais”, declarou a comandante.

Vídeos gravados logo após o acidente se espalharam nas redes sociais e mostram os passageiros saindo às pressas do jatinho, enquanto parte do combustível vaza da aeronave, modelo SF50.

O veículo pertence à empresa colombiana Panamerican Training Center, uma companhia que treina tripulantes para atuarem nos modelos MI-171/8/17.