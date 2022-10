Menino de 12 anos passa mal e morre durante corrida de rua

- Publicidade -

O menino Lucas Hudson Vaz Cantuario Silva, de 12 anos, morreu depois de passar mal durante uma corrida de rua em Anápolis, a 55 km da capital goiana. O caso aconteceu nesse domingo (23/10). Segundo informações da Prefeitura de Anápolis, o garoto foi levado a uma unidade de saúde, no entanto, não resistiu.

A criança estudava no Colégio Estadual Militar Gabriel Issa, que homenageou Lucas nas redes sociais. “Lucas Hudson era um daqueles alunos adoráveis, meigos e gentis que nunca esqueceremos! A família Gabriel Issa está enlutada”, disse a escola.

De acordo com o colégio, o menino é filho do 1° Tenente do Corpo de Bombeiros Hudson Rodrigues da Silva, lotado no 3° Comando Regional em Anápolis. O estudante corria junto com o pai no 11° Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que tinha percurso total de 5,2 km, quando passou mal.