Menina de 9 anos chega à escola chorando e funcionários descobrem que ela foi abusada

Uma menina de nove anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual após ter sido questionada por funcionários de sua escola, em Sobradinho II (DF), que viram a aluna chegar ao local chorando.

O suspeito, de 58 anos, é namorado de uma vizinha -que é amiga da mãe da vítima. Por meio da namorada, ele conseguiu se aproximar da mulher e da garota, passando a se oferecer para levar a adulta até o trabalho e a criança para a escola, sempre insistindo para deixar a menina no colégio apenas no final do trajeto, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.

Já confiando no suspeito, a mãe da menina acabou cedendo à sugestão do homem, que foi preso nesta segunda-feira (3), depois de ter tentado abusar da menina quando os dois já estavam a sós.

“Na última viagem feita, o criminoso se aproveitou da presença da criança no banco traseiro e passou a cometer os abusos sexuais, dando um beijo forçado e apalpando partes íntimas da criança”, conta o delegado Laércio Carvalho, da 35ª DP.

Depois do estupro, o suspeito deixou a menina na escola. O choro da vítima chamou a atenção de funcionários, que questionaram o estado da aluna e conseguiram as informações sobre o crime, acionando a Polícia Civil, que prendeu o suspeito em flagrante.

Segundo a investigação, o homem tentou pressionar a criança para que ela não revelasse os abusos para ninguém, sem sucesso.

“O criminoso responderá por estupro de vulnerável e se condenado poderá pegar até 15 anos de reclusão”, concluiu o delegado Laércio.

O homem foi enviado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanece à disposição da Justiça. Sua identidade não foi divulgada pelas autoridades até o momento.