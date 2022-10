Menina de 8 anos é abusada por idoso após pedir copo de água

- Publicidade -

Um idoso de 61 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina, de 8 anos, em Santana do Paraíso, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nesse domingo (2). O crime foi praticado após a criança pedir um copo de água e ser levada pelo homem até a casa dele. O suspeito foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (3), quando chegava ao trabalho.

A criança brincava com coleguinhas na rua Bromélias quando pediu água para o idoso, que é vizinho do local onde ela se divertia. O suspeito, conforme registrado na ocorrência, levou a menina para a casa dele, trancou o portão e, após dar o copo de água, obrigou a garotinha a tirar a roupa. A menina não aceitou e começou a chorar.

O suspeito, então, passou a tocar no corpo da menina e a levou para o banheiro. Por lá, ele continuou a abusar da vítima, que chorou e gritou. O suspeito mandou a menina parar de chorar. Ele ainda disse que mataria a menina e toda a família dela, caso ele fosse preso.

Uma vizinha do suspeito estranhou os barulhos vindos da casa e entrou no imóvel. Ela encontrou a vítima com as calças abaixadas e falou que iria chamar a polícia. O idoso fugiu de casa com receio de ser levado pelos militares. A criança foi conduzida para um hospital da região e submetida a exames que não identificaram sinais de violência nos órgãos genitais.

Buscas e prisão

Com a fuga do suspeito, os PMs passaram a ir em vários lugares onde ele poderia estar. Os policiais foram até a casa de um dos filhos do idoso, em Ipatinga, e contaram sobre a denúncia, porém não o encontraram.

Testemunhas indicaram uma obra onde o idoso trabalha, mas ele não foi encontrado na noite de domingo. Na manhã desta segunda (3), os policiais voltaram ao endereço e localizaram o suspeito, que acabou sendo preso em flagrante. Ele foi levado para a sede da 45º Cia da PM e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Plantão de Santana do Paraíso.