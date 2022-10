Membros de facção estariam ameaçando eleitores na Cidade do Povo

- Publicidade -

O promotor eleitoral Tales Tranin encaminhou um ofício em caráter de urgência a Polícia Federal para apurar ameaças a eleitores no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

De acordo com denúncias encaminhadas a Ouvidoria do MP, membros de uma facção criminosa que atua na região estariam determinando que os moradores votassem em um determinado candidato para o cargo de Presidente da República.

“É um caso grave, por isso, solicitei que a Polícia Federal investigue essas denúncias” disse Tranin. O promotor encaminhou também um oficio ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que no próximo domingo a segurança seja reforçada na Cidade do Povo.

“O eleitor tem que ter tranquilidade e votar de acordo com sua consciência” disse o representante do MP. Todas as denúncias serão apuradas em caráter de urgência.

Acre News