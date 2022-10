Mega-Sena: duas apostas dividirão o prêmio recorde de R$ 317 milhões

- Publicidade -

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso de número 2525 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (1º/10). Com o prêmio recorde de mais de R$ 317 milhões, cada jogo vencedor receberá a quantia de R$ 158.926.894,27.

Confira os números sorteados:

04 – 13 – 21 – 26 – 47 – 51

Os vencedores realizaram seus jogos nas cidades de Caxias do Sul (RS) – uma aposta simples – e em Fernandópolis (SP) – um bolão.

Com 5 acertos, foram 814 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 33.910,24. Já com 4 acertos, foram 52.760 apostas e o prêmio para cada será de R$ 747,39.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

