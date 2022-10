Mega-Sena acumula pela 7ª vez e prêmio chega a R$ 130 mi no sábado

- Publicidade -

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.533 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (26), e o prêmio principal, acumulado pela 6ª rodada seguida, será de R$ 130 milhões no próxímo sábado (29). Os números sorteados foram: 01 – 05 – 18 – 49 – 55 – 56.

Os cinco acertos tiveram 134 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 59.636,65 cada. Já os quatro acertos registraram 11.048 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.033,32 cada.

Caso apenas um apostador tivesse levado o prêmio desta quinta-feira e aplicado os R$ 114,1 milhões na poupança, ele receberia um rendimento de R$ 727 mil no primeiro mês. Se preferisse investir em veículos esportivos, o valor seria suficiente para comprar 760 automóveis SUV (Sport Utility Vehicle), ao custo de R$ 150,1 mil cada um.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixas. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

