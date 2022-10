Médicos realizam atendimento no bairro Custódio Freire

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) organizou uma Ação Social na área da saúde, na Escola Aracy Cerqueira, no bairro Custódio Freire, na manhã desta segunda-feira, 17. Seis médicos voluntários realizaram o total de 180 consultas, uma mobilização que faz parte da agenda de atividades do Mês dos Médicos.

Os profissionais que contribuíram, puderam atender crianças e adultos, garantindo as demandas da comunidade e realizando encaminhamentos necessários para o tratamento daqueles que apresentavam problemas de saúde.

Segundo o tesoureiro do Sindmed-AC, Rogério Henriques Netto, a ação social busca oferecer conforto para as pessoas que geralmente possuem dificuldades de conseguir uma consulta.

“É gratificante realizar mais um trabalho social. O Sindicato dos Médicos vem desenvolvendo ações semelhantes ao longo de 2022 para ajudar os rio-branquenses que mais precisam, por isso escolhemos o sábado, pois no final de semana as pessoas podem se planejar melhor”, detalhou o sindicalista.

O atendimento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco que também ofereceu atendimento odontológico, vacinas e testes rápidos.

Galeria de Imagens: