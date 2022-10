Médico e paciente trocam cadeiradas em unidade de saúde; Veja vídeo

- Publicidade -

Testemunhas registraram em vídeo o momento que um médico e um paciente se agrediram com cadeiradas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Setor Aeroporto, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil investiga o caso.

As imagens feitas no local mostram quando um deles joga a cadeira contra o outro, que revida com o mesmo objeto. Veja:

O caso aconteceu nessa segunda-feira (3/10). A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e tanto o médico quanto o paciente foram encaminhados à delegacia. No momento da chegada da corporação, o paciente não estava mais na unidade de saúde, mas ele foi encontrado em um posto de combustíveis. Ninguém foi preso.

Briga

À polícia, o paciente informou que foi à unidade de saúde em busca de insulina. Ele disse que foi agredido pelo profissional que, por sua vez, relatou à TV Anhanguera que a receita do paciente era de um ano e quatro meses atrás e, por isso, ele teria que passar por uma nova consulta para obter o remédio.

Depois disso, o homem teria começado a agredir verbalmente a funcionária da UBS, que lhe informou da consulta, conforme relatou o médico. Ele disse ainda que, após ouvir a confusão, foi até o local para defender a trabalhadora – momento em que foi agredido fisicamente.

Pelas imagens do vídeo, feito do lado de fora da unidade de saúde, é possível ver quando o médico joga uma cadeira contra o paciente, que pega o objeto para revidar. Neste momento, a gravação mostra que o médico pega outra cadeira e os dois agridem um ao outro ao mesmo tempo.

Esclarecimentos

A Prefeitura de Luziânia informou que está analisando a situação e que busca informações para esclarecer o que aconteceu.

Já o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) disse em nota que repudia qualquer forma de violência e entende que a relação entre médico e paciente deve ser pautada pela confiança e baseada no respeito mútuo.

“O Cremego espera que o caso seja apurado, os responsáveis sejam punidos e que episódios lamentáveis como esse não se repitam”, ressaltou o conselho.