O médico Atamai Caetano Moraes, de 27 anos, morreu durante o plantão no Hospital Santa Casa em Prudentópolis (PR), na madrugada de domingo (23/10), Ele estava atendendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme as primeiras informações, Atamai foi encontrado desacordado. Houve uma grande mobilização por parte da equipe médica do hospital para reanimá-lo, mas a equipe não obteve êxito. O corpo foi recolhido ao IML de Guarapuava. A causa da morte vai ser confirmada com o laudo da necropsia.

