Mecânico do Deracre sofre acidente de trabalho e tem olhos lesionados com solução de bateria

O Mecânico Thiago Silva de Lima, de 18 anos, foi vítima de acidente de trabalho na tarde desta terça-feira, 11, no bairro Distrito Industrial, no Setor de Mecânica do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem no Acre (Deracre).

Conforme Informações de pessoas que estavam no local, o jovem estava trabalhando em uma troca de baterias quando a carga explodiu e atingiu o rosto da vítima. Ao estourar, a bateria lançou um líquido chamado solução de bateria nos olhos do rapaz.

Após o acidente, os colegas de trabalho colocaram Thiago em uma caminhonete Hilux, de cor branca, placas NAB-9078, pertencente ao Deracre, e saíram em busca de socorro e já acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que saiu da base e conseguiu interceptar o veículo próximo da AABB, já na Avenida Ceará.

Os paramédicos fizeram os primeiros atendimentos no local, e após estabilizar o jovem, encaminharam a vítima até o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com o médico do Samu, Thiago deu entrada na unidade de saúde em estado de saúde estável e foi entregue no setor de emergência, onde será avaliado por um médico oftalmologista.

O que é uma solução de bateria?

Trata-se simplesmente de uma mistura entre água destilada (75%) e ácido sulfúrico. O consumidor final não terá acesso a estes compostos, porém quem fabrica as baterias ainda tem acesso a esse tipo de material. É preciso citar que a utilização para pessoas normais deve ser evitada, porque vão oferecer vários problemas.

