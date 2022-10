Mbappé se sente traído pelo PSG e cogita sair do clube

- Publicidade -

Segundo informações do jornal francês “Marca”, o atacante Kylian Mbappé quer deixar o PSG em 2023, dois anos antes do fim do seu contrato com o clube. O atacante francês estaria se sentindo traído pelo clube, que não teria cumprido algumas promessas feitas ao jogador (como contratações). O jogador cogita sair do clube até janeiro.

O destino do atacante francês dificilmente seria o Real Madrid, já que não existe relação entre a diretoria dos dois clubes. Um possível destino para Mbappé seria o clube inglês Liverpool, já que o técnico Jürgen Klopp nunca escondeu a vontade de ter o atacante campeão mundial pela seleção francesa em 2018 em seu elenco.

Mbappé também estaria insatisfeito com o posicionamento em campo imposto pelo técnico Christophe Galtier. A insatisfação ficou mais explícita depois do empate do PSG com o Reims, pelo Campeonato Francês. Mbappé publicou uma foto nas redes sociais com a legenda “pivotgang”(gangue do pivô). Tal ação foi interpretada como aborrecimento pela escalação mais centralizada no ataque do time.

Na ocasião, o técnico Galtier se manifestou através de uma entrevista. confira:

— Foi uma reação quente com a frustração do nosso jogo e do resultado (0 a 0). Conversamos muito no início da temporada e eu estive atento à sua declaração de que na seleção da França se sentia mais à vontade do que no clube. Costumamos ter essa discussão com Kylian. Tento tranquilizá-lo, encontrando opções diferentes. Somos sensíveis ao seu pensamento porque é um jogador muito importante – explicou o treinador.