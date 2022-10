Master Xapuri vence, lidera grupo A e é 1º classificado na Copa Master; Amigos do 4º Bis segue vivo

Time de Xapuri goleia América de Sena e Amigos do 4º Bis passa pelo Tropical FC, na Arena da Floresta, nessa quarta-feira. Competição tem segunda rodada do grupo B nesta quinta

O Master Xapuri é líder isolado do grupo A da nona Copa Master de Futebol e o primeiro classificado para as oitavas de final. Na noite dessa quarta-feira (12), a equipe xapuriense, atual campeã, goleou o América de Sena por 5 a 1, pela segunda rodada, na Arena da Floresta, em Rio Branco, e chegou aos seis pontos na competição. O América de Sena sofre a primeira derrota e segue com três pontos.

No jogo de fundo, o Amigos do 4º Bis se recuperou do resultado negativo na estreia e venceu o Tropical FC por 3 a 1. O Amigos do 4º Bis soma três pontos e fica na segunda posição ao lado do América de Sena, levando vantagem no saldo de gols. O Tropical FC perde a segunda consecutiva e segue sem ponto somando, ficando com chances reduzidas de classificação às oitavas de final.