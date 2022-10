Mascarado que roubou loja com espada samurai é preso após 10 dias de fuga

- Publicidade -

A Polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que roubou uma loja com uma espada samurai enquanto vestia uma máscara de palhaço. O caso ocorreu na madrugada do dia 13 de outubro no Condado de Monroe, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele foi procurado pelas autoridades por pelo menos dez dias

William Clancy, 39, foi acusado de roubo, ameaça imprudente, agressão, receptação de propriedade roubada e posse de instrumentos de um crime, segundo a emissora local WJACTV.

Ele foi flagrado por câmeras de segurança entrando em um estabelecimento e exigindo dinheiro de um caixa, com uma espada samurai em punhos.Segundo a polícia, ele saiu pelos fundos e se escondeu no meio de uma floresta próxima do estabelecimento.

As imagens do roubo com a máscara viralizaram nas redes sociais e, com isso, a polícia conseguiu realizar uma rápida identificação do suspeito.

