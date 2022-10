Marinha abre processo com 35 vagas para 16 áreas; salário de R$ 11 mil

A Marinha divulgou um processo seletivo com 35 vagas de ensino superior para o Distrito Federal. Formados em 16 diferentes áreas podem se inscrever no serviço militar, como pedagogos, engenheiros, enfermeiros e outros (veja abaixo a lista completa). Os selecionados recebem a mesma remuneração que o militar de carreira, com salário bruto de cerca de R$11 mil, incluindo benefícios. Podem concorrer candidatos entre 18 e 41 anos, que devem se inscrever entre 25 de outubro e 8 de novembro, neste link.

O processo faz parte do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários. Nele, há um vínculo entre militares temporários e a Marinha com renovações anuais, podendo chegar até oito anos. Os interessados disputam as vagas regionalmente, em cada Distrito Naval, e não a nível nacional, como nos concursos para carreira.

Podem participar do processo seletivo pessoas formadas nas áreas de: medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, administração, ciências contábeis, ciências náuticas, comunicação social, direito, desenho industrial, educação física, pedagogia, engenharia civil e arquitetura e urbanismo.

Ao todo, são sete etapas para a seleção. A primeira é uma prova objetiva, prevista para ser aplicada em 5 de fevereiro de 2023, com 50 questões, sendo 25 de português e 25 de formação militar-naval, de caráter eliminatório e classificatório. Para as vagas de médico, o conteúdo é dividido em 25 questões de português e 25 de conhecimentos específicos.

As fases seguintes contam como etapas como verificação de dados biográficos e verificação documental, inspeção de Saúde, teste de aptidão física de ingresso, prova de títulos e designação à incorporação.

“Ainda que sejam oficiais temporários, estes militares poderão progredir na carreira naval, mesmo que seja em até oito anos, período máximo do SMV. O posto inicial a ser ocupado será o de Guarda-Marinha, permanecendo durante os seis primeiros meses. Após isso, o militar passará a Segundo-Tenente e permanecerá por mais seis meses, indo a Primeiro-Tenente ao completar um ano de incorporação. Caso chegue ao sétimo ano, será promovido ao posto de Capitão-Tenente”, divulgou a Marinha.

