Marieta Severo é dispensada pela Globo após 39 anos de contrato

Uma das atrizes mais importantes do elenco da Globo, Marieta Severo foi dispensada pela emissora após 39 anos de contratos ininterruptos.

A veterana está agora disponível para trabalhar em qualquer emissora ou plataforma de stream, mas deverá voltar à Globo em contrato por obra certa. Ela, inclusive, já está cotada para um novo projeto, cujos detalhes ainda não foram revelados. Assim como Marieta, Osmar Prado foi outro ator consagrado que teve seu contrato encerrado nesse mês.

A informação foi publicada nesta terça (18) pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Com o fim da política de contratos fixos para elenco, a emissora visa enxugar a folha de pagamento e evitar que atores recebam salários sem estar trabalhando.

Ainda assim, alguns nomes seguem contratados Isabelle Drummond, que não faz trabalhos na TV aberta desde 2019, é um exemplo.

Marieta começou na Globo em 1966, na novela O Sheik de Agadir. Após um hiato entre 1970 e 1983 (período em que chegou a viver exilada no exterior com seu então marido, Chico Buarque, perseguidos pela Ditadura Militar), ela voltou à emissora e fez dezenas de papéis em novelas, minisséries, séries e especiais.

Entre as novelas de sucesso estão Que Rei Sou Eu? (1989) e Laços de Família (2000), recentemente reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo. A série A Grande Família (2001-2014), em que a artista viveu a saudosa dona Nenê, é um de seus trabalhos mais lembrados. Nos últimos anos, ela fez a megera Fanny, de Verdades Secretas (2015), a vilã Sophia, de O Outro Lado do Paraíso (2017), e a bondosa Noca, avó da protagonista Lara (Andréia Horta) em Um Lugar ao Sol (2021). A novela antecessora de Pantanal (2022) foi um fracasso histórico no Ibope. Outros nomes da geração da atriz, como Antonio Fagundes e Stenio Garcia, também foram dispensados nos últimos anos.

Fonte/ Portal noticiasdatv.com