Marido que esfaqueou ex da esposa se apresenta à polícia e diz que flagrou traição; Veja vídeo

- Publicidade -

O marido que esfaqueou o ex da sua atual mulher, um servente de pedreiro, de 31 anos, se apresentou à polícia, na tarde desta quinta-feira (27), e disse que flagrou a vítima na cama com a esposa dele. A esposa do acusado e a vítima também compareceram à delegacia e negaram a versão do suspeito de que estaria acontecendo um caso de adultério.

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27), na Rua Moisés Cabral Monteiro, no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O delegado Fábio Machado, da Polícia Civil, disse em entrevista à Banda B que a versão da esposa do acusado é de que o marido teria tido uma crise de ciúmes.

“Ele disse pra nós que flagrou uma cena de adultério e que teria sido agredido pela vítima. Na sequência ele teria tomado a faca da vítima e esfaqueado ela. O casal que estava na residência dos fatos também compareceu à delegacia e desmentiu a versão do suspeito. O autor dos fatos teria tido uma crise de ciúmes, chegou em casa e esfaqueou a vítima sem qualquer motivo”, relatou o delegado.

Entenda o caso

De acordo com a ex-mulher da vítima, Jessica de Oliveira, o ex teria ido até a casa dela para falar dos filhos que eles têm. Em determinado momento, o atual marido retornou de um bar e, desconfiado de traição, começou a esfaquear o ‘rival’.

Ela diz ainda que também seria alvos das facadas, mas conseguiu correr e fugir. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher foge e que o suspeito deixa a residência (assista abaixo).

O servente de pedreiro foi encaminhado ao Hospital Cajuru e já recebeu alta. A mulher do acusado pediu uma medida protetiva contra ele.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Veja vídeo: